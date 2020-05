116 nouvelles hospitalisations et 110 décès au cours des dernières 24 heures

(Belga) Les hôpitaux ont enregistré 116 nouvelles admissions liées au coronavirus ces dernières 24 heures, un chiffre en légère hausse par rapport aux jours précédents mais qui reste modéré, ont indiqué mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Dans le même temps, 110 personnes sont décédées et 646 patients sont toujours aux soins intensifs, soit autant que la veille.

Au total, 2.849 patients sont actuellement hospitalisés en raison du coronavirus, dont 646 aux soins intensifs (soit 32% de la capacité réservée aux patients Covid-19 dans ces unités). 290 personnes ont par ailleurs pu quitter l'hôpital. En dépit du léger rebond constaté mardi, les nouvelles hospitalisations suivent une courbe descendante au fil des semaines, a souligné l'infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem. Il en va de même pour le taux d'occupation des lits en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 8.339 décès ont été enregistrés. Cent dix personnes ont succombé au cours des dernières 24 heures, auxquelles il faut ajouter 229 décès survenus à l'hôpital entre le 24 mars et le 4 mai, qui n'avaient pas été comptabilisés. Sur ces 339 décès, 280 ont eu lieu à l'hôpital et 59 en maison de repos. "Les décès moins nombreux dans les maisons de repos que dans les hôpitaux depuis quelques jours montrent que l'épidémie s'y est atténuée. Le testing systématique du personnel et des résidents a permis de mieux isoler les porteurs et de diminuer la transmission du virus", a précisé Yves Van Laethem. Au cours des dernières 24 heures, près de 18.000 tests de dépistage ont été effectués. Mardi, 272 nouveaux patients ont été testés positifs (199 en Flandre, 62 en Wallonie et 10 à Bruxelles), portant le nombre total de cas diagnostiqués depuis le début de l'épidémie à 50.781.