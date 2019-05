16% de la population belge est OBÈSE, Comment l'expliquer? (vidéo)

Ce 18 mai est la Journée mondiale de l'obésité.

Guy-Bernard Cadière, Chef de Service de la Clinique du Poids Idéal du C.H.U. Saint-Pierre, à Bruxelles, était invité sur le plateau du RTL INFO 13h à l'occasion de la Journée de lutte contre l'obésité.





Les chiffres sont interpellants. 16% de la population belge est obèse...



C'est une véritable épidémie. C'est d'ailleurs la première épidémie non infectieuse de l'histoire. C'est une épidémie métabolique. Ca veut dire que les patients n'ont pas la même espérance de vie que les gens qui ont un corps eutrophique, car ils développent des maladies comme l'hypertension, l'apnée du sommeil, le diabète de type 2. Donc ça diminue la qualité de vie et la durée de vie.





Quand parle-t-on d'obésité morbide?



On parle d'obésité (16% de la population) quand on a un IMC (indice de masse corporel) supérieur à 30 et d'obésité morbide lorsque l'IMC est supérieur à 40.





Comment expliquer ces chiffres?



On peut l'expliquer de quatre manières claires...

-La sédentarité, on ne bouge plus, on est tout le temps devant son écran de télévision.



-L'accès à la nourriture : on a accès à la nourriture partout. Nous quand on était dans la cour de récréation, on n'avait pas un distributeur de sucreries.



-La troisième raison est la qualité de la nourriture. On mange une nourriture dans laquelle les agroalimentaires ont ajouté du sucre et de la graisse. Ces additifs sont très addictifs et ça contribue à ce qu'on mange plus.



-Et enfin, il y a le chaos alimentaire. Avant, on mangeait trois fois par jour et c'était un moment de convivialité. Maintenant, chacun dans la famille mange tout le temps à des moments différents. Et quand on mange tout le temps, on a tout le temps faim.





Que peut-on faire par rapport à ça ?



La chirurgie n'est évidemment pas le premier traitement. Il faut changer son comportement alimentaire et bouger plus... Mais ça c'est facile à dire. La chirurgie, c'est après avoir fait un certain nombre de régimes et si rien d'autre ne fonctionne et si on a un indice de masse corporel à 35 avec déjà de l'hypertension, du diabète, de l'apnée du sommeil ou si on a un IMC supérieur à 40, donc le double de son poids "idéal".





La chirurgie est-elle efficace ?



La chirurgie est la seule manière efficace à ce moment-là de traiter l'obésité. Dans 95% des cas, quand vous êtes en obésité morbide, c'est un échec des traitements conservateurs. Donc il y a un consensus sur l'indication de la chirurgie dans le monde. Quand vous avez cet IMC là et que vous n'avez pas de troubles psychologiques, que vous n'avez pas de notion de dépendance à la drogue, alors oui, il faut faire de la chirurgie.