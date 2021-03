6 Belges sur 10 ne boivent PAS ASSEZ D'EAU: tout ce qu'il faut savoir pour une hydratation efficace pour la santé

Une question qui touche votre quotidien et votre santé : buvez-vous assez d'eau ? Pour la majorité des Belges, la réponse est non. Une enquête montre que 6 Belges sur 10 ne boivent pas assez d'eau. Nicolas Guggenbühl, professeur de nutrition et de diététique, était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue pour en parler.

La première question qu'on se pose souvent est : quelle quantité d'eau doit-on boire chaque jour ? Un litre et demi comme on le préconise souvent ?

"En fait, ça dépend de la quantité d'eau qu'on mange... Je m'explique : il y a de l'eau dans les aliments. Au total, on a besoin de 2,5 à 3 litres d'eau en tout : aliments et boissons. Dans les légumes par exemple, il y a plus de 90% d'eau. Donc, en général, on compte sous forme de boisson un litre et demi par jour dans des conditions normales."

Et pour quelle raison faut-il boire cette quantité ?

"Il faut boire parce que l'eau c'est le principal constituant de l'organisme : nous sommes faits à plus de 60% d'eau. Et puis l'eau intervient dans le transport de tout ce qui doit bouger : les nutriments, l'élimination, la régulation de la température du corps, entre autres."

Et si on boit trop peu, quelles sont les conséquences ?

Les conséquences se manifestent en fait très rapidement, pas toujours de manière consciente, mais il y a une diminution des performances tant mentales que physique. Donc autrement dit, ce n'est pas bon pour les enfants à l'école par exemple qui ne boivent pas assez, tout comme pour les sportifs qui doivent vraiment apprendre à s'hydrater."

Dire à ses enfants de boire un verre d'eau le matin pour être plus concentré à l'école, c'est un une idée reçue ou c'est c'est vrai ?

"Ils ne vont pas être plus concentré mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ne sont pas assez hydratés, ils seront moins concentrés, moins performant dans différentes tâches".

Est-ce que dans ce calcul d'un litre et demi par jour, on peut compter les autres boissons : café, thé sodas ?

"Hormis les boissons alcoolisées, toutes les boissons participent à la fourniture d'eau, du nutriments H2O, à l'organisme. Néanmoins, c'est vrai que si vous buvez un café extrêmement concentré, riches en caféine, il y a un effet diurétique. Donc vous apportez de l'eau, mais en même temps ça vous en fait perdre un peu plus. Donc c'est un apport qui compte mais qui n'est pas aussi optimal que que l'eau pure. L'eau reste la seule boisson qui soit vraiment physiologiquement indispensable. Les autres peuvent trouver une place mais c'est l'eau qui doit occuper la plus grande partie des apports hydriques".

On oublie parfois de boire de l'eau, on n'a pas toujours la sensation d'avoir soif : que fait-on dans ces cas-là ?

"C'est vrai, surtout en vieillissant, parce qu'on on perd cette sensation de soif. En tout cas, quand la soif survient, c'est qu'on est déjà en manque d'eau. Donc déjà, il faut maintenir l'eau accessible, avoir un verre près de soi, une bouteille, une gourde. Toujours partir avec une bouteille ou une gourde dans un sac. C'est vraiment accorder à l'eau une place dans son environnement quotidien."