78% des mamans belges francophones exposent inutilement leur bébé à la coqueluche alors qu'un vaccin gratuit existe

Environ 22% des futures mamans en Fédération Wallonie-Bruxelles se sont fait vacciner contre la coqueluche en 2016, indiquent mardi les Mutualités libres (Partenamut, Omnimut, OZ, Partena Ziekenfonds, Freie Krankenkasse). Cette affection respiratoire -qui se manifeste par de violentes quintes de toux et des difficultés respiratoires- aux complications parfois graves pour les nourrissons est en recrudescence.

Le Conseil supérieur de la Santé recommande depuis 2013 la généralisation de la vaccination maternelle contre la coqueluche, entre la 24e et 32e semaine de grossesse et ce même si la future mère a été antérieurement vaccinée. Depuis lors, la couverture vaccinale s'est améliorée fortement en Flandre (69%) mais pas en Wallonie et à Bruxelles où 1 femme sur 5 seulement (22%) est vaccinée contre la coqueluche pendant sa grossesse.



Le vaccin contre la coqueluche est gratuit pour les femmes enceintes s'il est commandé par un médecin ou une sage-femme. Il est remboursé partiellement par l'assurance-maladie dans des cas spécifiques (après accord du médecin-conseil), et l'assurance complémentaire de certaines mutualités intervient dans le remboursement, rappellent les Mutualités libres.