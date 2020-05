Afrique du Sud: le président annonce un nouvel allègement du confinement

(Belga) Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi un nouvel assouplissement, d'ici à la fin du mois, du strict confinement imposé à ses 57 millions de compatriotes depuis sept semaines pour endiguer la pandémie de coronavirus.

L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19, avec 12.074 cas d'infections recensées et 219 morts, selon le dernier bilan. Après une période de strict confinement, le pays est passé, le 1er mai, du niveau d'alerte 5 au niveau 4, qui a déjà permis le redémarrage de certains secteurs économiques. "Nous allons proposer que d'ici à fin mai, la majeure partie du pays soit placé en niveau 3, mais que les endroits du pays avec les taux d'infection les plus élevés restent en niveau 4", a indiqué Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État a notamment évoqué le maintien des mesures les plus strictes dans les grandes villes du pays, où "les foyers d'infection sont les plus développés". Le confinement mis en place par le gouvernement fait l'objet de critiques de plus en plus vives de l'opposition, qui lui reproche d'être liberticide et de nuire à l'économie du pays, en récession avant la pandémie. (Belga)