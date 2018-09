Alix Battard montre le pique-nique de sa fille à un diététicien sur le plateau du RTL INFO 13H: "Ce n’est pas une boîte à tartines ordinaire"

Que mettre dans la boite à tartines ? Lorsque les enfants ne sont pas inscrits au dîner chaud, la rentrée va de pair avec le retour des pique-niques. Un diététicien-nutritionniste était en direct sur le plateau du RTL INFO 13H pour en parler.

Alix Battard a accueilli Nicolas Güggenbühl, diététicien-nutritionniste, sur le plateau du RTL INFO 13H en lui présentant la boîte à tartines de sa fille. Est-ce un bon repas de midi?





"Je peux déjà vous dire que ce n’est pas une boîte à tartines ordinaire, elle est très nettement supérieure à ce que mangent en général les enfants", répond-il, listant les bons points:

- Le pain n’est pas blanc : "Un des objectifs prioritaires de santé publique, c’est de switcher progressivement les produits céréaliers raffinés vers des produits céréaliers moins raffinés, voire complets. On n’est obligé d’aller vers le pain 100% intégral mais ce n’est déjà pas du pain blanc".

- On voit des légumes et des fruits : "C’est très bien aussi, les enfants, on le sait, mangent très peu de fruits. Et les sucreries, on le voit, il y a une petite douceur, une galette de riz au chocolat, c’est relativement léger comme douceur. Souvent, le problème, c’est que les douceurs comme les gaufres ou le chocolat prennent la place des fruits. On peut en manger, mais ça ne doit pas se substituer aux fruits. C’est bien qu’il y ait des fruits et légumes".

- Les fruits séchés, c’est très pratique dans les boîtes à tartines : "C’est une très bonne idée, parce que ça prend peu de place, et à part la vitamine C, on garde tout l’intérêt du fruit. Autre point positif, ce sont les noix de cajou. Les noix et graines sont aussi des aliments qui font souvent peur aux mamans parce que c’est gras, c’est calorique, mais c’est extrêmement sain et bon pour l’enfant qui lui se dépense, et a besoin d’un peu de bon gras".