Atteinte d'Alzheimer, cette ancienne ballerine se remémore à la perfection sa chorégraphie en entendant le "Lac des Cygnes" (vidéo)

"Une danseuse sera toujours une danseuse" : tel est le message publié par l'association Musica para Despertar à travers une vidéo diffusée il y a quelques jours et rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre comment les souvenirs d'une ancienne ballerine reviennent à l'écoute du Lac des Cygnes sur lequel elle dansait il y a plus d'un demi siècle.

Un véritable instant de grâce. Publiée il y a quelques jours par l'association espagnole Musica para Despertar (musique pour s'éveiller), la vidéo capturée en 2019 émeut de très nombreux internautes. "Une danseuse sera toujours une danseuse", écrit l'association. Selon elle, Marta C. González était danseuse ballerine à New York dans les années 1960. Plus d'un demi-siècle plus tard, elle se remémore et exécute sa chorégraphie à la perfection lorsqu'elle entend le célèbre "Lac des Cygnes" de Tchaïkovski.

Bienfaits de la musique

La scène a eu lieu en 2019. La danseuse est décédée peu de temps après. C'est pour lui rendre hommage que l'association a diffusé ce moment entrecoupé d'images d'une jeune danseuse exécutant la même chorégraphie. Sur son site, Musica para Despertar affirme : "heureusement, parmi les dernières zones à disparaître dans le cerveau endommagé par la maladie d'Alzheimer, il y a celles en charge de la mémoire musicale et de la capacité à ressentir les émotions". La musique a alors des effets bénéfiques sur les personnes atteintes par cette maladie neurodégénérative. Pendant un instant, "il semble que le mouvement coordonné revient, les émotions intenses et les souvenirs d'une vie reviennent".