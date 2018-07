Attention aux bonbons et boissons inspirés des cocktails: même sans alcool, ils sont DANGEREUX pour les enfants

Vous l'avez peut-être remarqué. Depuis quelques temps, on découvre de nouveaux produits aux rayons bonbons et boissons de nos magasins. En effet, des bonbons ou boissons sucrées inspirés de cocktails bien connus voient le jour. Des gourmandises au goût Mojito, Pina Colada, Spritz ou encore Margarita.

Ces produits ne contiennent pas d'alcool mais le goût ou l'odeur sont bien là pour rappeler la boisson d'origine. Sur les packagings, tout rappel à la boisson est bon. Des feuilles de menthe et une rondelle de citron pour les bonbons au Mojito, des écorces d'orange pour les gourmandises au Spritz...

Face à cela, les addictologues s'étouffent et dénoncent une banalisation de l'alcool vis-à-vis des enfants. Bien que ces nouveaux produits ne contiennent pas d'alcool, ils sont une porte d'entrée vers les addictions qu'il ne faut pas négliger.





"Je trouve qu'il y a un risque"



Selon Emmanuel De Becker, chef du service de psychiatrie pour enfants et adolescents aux cliniques universitaires Saint Luc à Bruxelles, s'habituer petit au goût et à l'odeur de cocktails ou d'alcool est clairement un rendez-vous pour plus tard. En proposant aux enfants des gourmandises de ce type, "vous allez très vite susciter le rappel de cette expérience agréable et puisqu'il y a un lien entre le bonbon et la boisson alcoolisée".

"Je trouve qu'il y a un risque. Ce serait intéressant qu'il y ait une interdiction concernant l'utilsation de ces bonbons. Il n'y a aucun intérêt. On voit les bénéfices et des risques par rapport à la mise en place d'un aliment. Le risque est plus important que les avantages", insiste le spécialiste au micro de Céline Hurner pour Bel RTL.