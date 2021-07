Attention aux tiques en cette saison: voici comment traiter les morsures et s'en protéger

Faites aussi attention aux tiques. Elles sont nombreuses en cette saison dans les hautes herbes et les bois. Rien que l'an dernier, près de 5.000 morsures avaient été signalées en Wallonie. Alors, comment les traiter, et surtout s'en protéger ?

Mesurant quelques millimètres à peine, elle profitent des hautes herbes pour se cacher. Mais l'objectif des tiques est bien de s'accrocher à un promeneur et de se nourrir de son sang.

Une mésaventure vécue ce mardi par un moniteur de stage à Profondeville (province de Namur) et son groupe d'enfants. "On a une pince prévue. On les enlève avec ça et puis on désinfecte. On attend et on demande aux parents s'il y a des soucis plus tard", explique-t-il.

Evitez la pince à épiler qui pourrait écraser la tique et libérer la bactérie, responsable de la maladie de Lyme, dont elle est porteuse dans 10% des cas. Optez plutôt pour un crochet vendu en pharmacie. "Une fois qu'on aura détaché la tique sans l'arracher, on désinfecte la zone et on note au bic, là où il y a eu l'érythème", précise Benoît Lohisse, un pharmacien.

Un repère qui vous permettra de suivre l'évolution de la rougeur. Si elle s'étend, contactez votre médecin. Vous devrez alors prendre des antibiotiques.

L'idéal est de prendre quelques précautions avant d'aller se promener en forêt. "Il faut bien s'habiller en fermant tout et on peut mettre de produits", ajoute Benoît Lohisse. Des produits répulsifs qui ont une durée d'action limitée. L'an dernier près de 10.000 morsures ont été rapportées en Belgique (4877 en Wallonie où les statistiques repartent à la hausse après quelques années d'acalmie).