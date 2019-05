"Attention si vos gencives saignent souvent, cela peut cacher une maladie plus grave"

Vous ne le saviez peut-être pas, mais demain sera "la journée mondiale de la gencive". Cela peut paraître anecdotique, mais c'est très important. Parce que les maladies qui touchent les gencives peuvent avoir des conséquences sur le corps tout entier.

Bruno De Carvalho est parodontologue à l'Université de Liège. Un parodontologue, est un dentiste spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie parodontale.

Notre expert invité sur le plateau de RTLINFO 13H expliquait le développement d’une telle maladie et l’importance qu’il faut accorder dès l’apparition des premiers symptômes : "La maladie parodontale est une maladie chronique d’origine bactérienne. Elle va agir surtout dans les tissus qui soutiennent la dent, donc dans la gencive et aussi dans l’os alvéolaire. Cela commence par une gingivite, caractérisée par des saignements de gencive spontanés pendant le brossage. Ce stade de gingivite non traité peut évoluer dans une vraie maladie parodontale."

8 Belges sur 10 de plus de 35 ans sont concernés

"Le premier signe devant lequel il faut s’inquiéter, c’est la gencive qui saigne. Sauf pour les fumeurs, à cause du tabac qui va retenir ses saignements. Et malheureusement, quand les fumeurs arrivent à la consultation, le stade de la maladie va être à un stade avancé", détaille l'expert.

Comment prévenir ?

"C’est important d’avoir une brosse à dents électrique. C’est prouvé que c’est plus efficace que les brosses à dents manuelles, mais aussi, il faut utiliser des brossettes interdentaires et nettoyer entre ses dents pour nettoyer toutes les surfaces des dents."