Attention si vous avez acheté des falafels chez Delhaize: ils pourraient être contaminés à la listéria

Delhaize demande à ses clients de rapporter dans leur magasin le produit "8 falafels pois chiches, carottes & coriandre" de la marque Atelier Blini. Un contrôle de qualité a révélé la présence de listéria.

"En concertation avec l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), il a été décidé de rappeler ces produits", précise la chaîne de distribution.

Delhaize a retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté les falafels de ne pas les consommer.

Les clients peuvent rapporter le produit au point de vente où il leur sera remboursé. Les personnes qui auraient consommé ce produit non cuit et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant. Pour de plus amples informations: 0800/95.713. Le produit concerné avait pour numéro de lot le 182651 et pour date limite de consommation le 12/09/2018.