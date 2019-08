Attention si vous avez été chez Quick récemment: il ne faut pas consommer cette salade

Une "salade de crudités" produite par la société Agrafresh, et distribuée dans les enseignes "Quick", est retirée de la vente en raison de la présence possible de salmonelle sur les matières premières, annonce l'entreprise, en concertation avec l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).



Il s'agit d'une "salade de crudités Quick 100g". Le produit est retiré de la vente et les clients sont invités à ne pas le consommer et à le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Les barquettes concernées par ce rappel présentent une date limite de consommation allant jusqu'au 29/8/2019. Elles ont pu être vendues entre le 20/8/2019 et le 28/08/2019.