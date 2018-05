Attention si vos enfants jouent avec du "slime": certaines pâtes contiennent une substance qui peut s'avérer toxique

L'association Test-Achats alerte mercredi le SPF Santé Publique pour lui demander de vérifier la conformité des pâtes malléables et gluantes de type Slime vendues toutes faites, présentes sur le marché belge.

En Espagne, il semble que l'une d'entre elles contient une substance chimique qui peut s'avérer toxique si elle est présente en trop grande quantité. Ces pâtes sont par ailleurs également disponibles en Belgique notamment via des sites comme Amazon, avertit Tes-Achats.



Cinq pâtes toute faites ont été testées en Espagne et deux de ces produits -Fluffy Slime et Barrel-Oslime Caution-, disponibles par exemple sur Amazon, outrepassaient la limite admise pour l'acide borique et ses dérivés, respectivement 4 et 14 fois! Par ailleurs, en France, l'agence de sécurité sanitaire rapporte des cas d'atteintes cutanées -brûlures, rougeurs, eczéma, démangeaisons- après réalisation de recettes de slime "maison", recettes que l'on retrouve notamment sur le net. Attention en particulier aux colles à papier liquides mais également à l'acide borique et ses dérivés, composant qui permet de rendre la pâte élastique, rappelle Test-Achats.