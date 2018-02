Bonne nouvelle pour notre santé, Colruyt, Delhaize et Carrefour ont fait disparaître 363 tonnes de sucre de leurs produits

Les trois plus grandes chaînes de supermarchés du pays ont supprimé près de 363 tonnes de sucre dans les produits alimentaires de leurs marques, rapporte Het Laatste Nieuws vendredi.





En accord avec la Santé publique, le secteur de l'alimentation et de la distribution s'est fixé pour objectif de réduire de 5% les calories présentes dans les produits alimentaires des produits blancs par rapport à 2012. Un rapport d'évaluation est en cours de préparation et sera présenté ce printemps. Les trois grands distributeurs, Colruyt, Delhaize et Carrefour, ont déjà offert un aperçu des résultats obtenus l'an passé. Ensemble, ils ont modifié la composition de 3.300 produits sans trop altérer le goût. De la sorte, 363 tonnes de sucre ont disparu des produits des marques de ces distributeurs. Ces produits ont aussi été délestés de 170 tonnes de graisse et 82 tonnes de sel.