Ce lama belge pourrait-il nous sauver du coronavirus?

Des chercheurs de l’université de Gand affirment avoir découvert un anticorps produit par les lamas et qui s'avère efficace pour bloquer le coronavirus. Cette découverte pourrait permettre de développer un traitement antiviral.

Winter, un lama femelle de 4 ans, pourrait détenir la solution pour lutter contre le coronavirus. Des chercheurs de l’université de Gand l’ont rendu résistante au Covid 19.

"Ce que nous avons injecté dans le lama était en fait une protéine, ou une molécule du virus, qui s'exprime à la surface de ce virus. Cette protéine a donc été injectée dans le lama pour qu'il déclenche une réponse immunitaire à cette protéine", a expliqué Dorien De Vlieger, chercheuse doctorante à l’université de Gand.



Résultat, sans être tombé malade, le lama a développé les anticorps nécessaires pour tuer le coronavirus.



"Ils ont immunisé un lama qui se trouve quelque part en Belgique, on ne sait pas où, et ils nous ont ensuite donné tous les anticorps de l'animal. Et puis ici, dans ce laboratoire, nous avons isolé les anticorps qui étaient capables de se lier à ce virus et de le neutraliser", a ajouté la chercheuse doctorante à l’université de Gand.



Ces anticorps sont donc capables de tuer le virus dans une éprouvette. On pourrait donc les utiliser pour éliminer le virus chez l’homme.



"Nous pouvons administrer ces molécules par nébulisation. Et c'est vraiment important si vous voulez traiter une infection des voies respiratoires, car vous pouvez cibler directement l'infection", a précisé Dorien De Vlieger.



Ceci n’est pas un vaccin, mais un traitement antiviral. Il pourrait être expérimenté sur l’homme d’ici la fin de l’année.

