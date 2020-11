Ce patient vit avec un kyste impressionnant depuis des années, l'opération s'annonce délicate

Une fois de plus, "Toubibs, au coeur de l'hôpital Ambroise Paré" vous invite à partager l'intimité d'un cabinet médical et découvrir les relations privilégiées entre un patient et un médecin. L'émission nous fait comprendre à quel point il est souvent difficile d'être totalement honnête face aux questions d'un docteur mais également face au bon suivi d'un traitement. De retour à leur domicile suite à la consultation, de quelle manière ces patients réagiront-ils face à eux-mêmes ?

Quand un patient vient montrer un kyste impressionnant potentiellement dangereux au médecin. Ce dernier découvre qu'après tant d'années, son métier lui réserve encore malgré tout beaucoup surprises. Le patient porte cette excroissance dans son corps depuis des années. "Il me fait horriblement mal. Les positions, je ne les trouve plus bien", confie-t-il au médecin impressionné en voyant les images médicales. "Ce n'est pas tellement le kyste en lui-même qui est embêtant, ce sont les artères qui arrivent à la rate et qui sont de grandes tailles", expose le professionnel de santé. "Il faut bien les attraper et que ça ne saigne pas...", explique-t-il à son patient inquiet.

Le dernier épisode de notre émission "Toubibs", présentée par Tatiana Silva est à retrouver ce soir à 19h55 sur RTL TVI.

