Ces champignons vous donnent envie de les ramasser pour faire une bonne omelette? Soyez vigilants

Ils sentent bon l'automne, dans les bois… Les champignons sont de retour au pied des arbres, et dans nos jardins, mais attention avant de les ramasser ! Certains sont comestibles, d'autres peuvent nous rendre très malades… Il y a un véritable danger d'intoxication, jusqu'à la mort. "Je déconseille formellement les gens qui disent, je vais aux champignons, parce que j’ai vu mon grand-père ramasser tel champignon… Ça pose problème, parce qu’il y a des champignons qui se ressemblent très fort", explique David Dumont, guide nature.

Il vaut donc mieux participer à des activités, des balades de découverte avec des spécialistes. "Avec des mycologues certifiés, qui vont vous expliquer les différences entre les champignons, et surtout vous indiquer ceux que vous ne pouvez pas toucher, ou ceux qui ne peuvent pas être en contact les uns avec les autres, et par contre, ceux avec lesquels on peut faire des omelettes ou n’importe quoi d’autre", détaille Michael Galland, responsable de Rando Evasion.

Soyez bien vigilant, car si vos champignons comestibles entrent en contacts avec d’autres qui sont toxique, c’est tout le panier qui est à jeter. "Vous cuisez un bon bolet, puis tout d’un coup vous vous retrouvez malades, parce que les spores du mauvais champignon sont venus le contaminer".