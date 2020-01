Combien de verres d'alcool peut-on boire par semaine? (vidéo)

Invité du RTLInfo Bienvenue, Martin de Duve évoque la tournée minérale qui débute de main le 1er février. Pendant un mois, la fondation contre le cancer propose de relever le défi et de ne plus boire une goutte d'alcool.

Martin de Duve, expert en santé publique et directeur de l'ASBL Univers santé de l'Université Catholique de Louvain, était invité dans le RTL INFO 13H afin de parler de la consommation d'alcool des Belges.

A partir de quand faut-il s'inquiéter, à partir de quand doit-on se dire que c'est problématique?

Alors d'abord, qu'est-ce qu'une dose non problématique? quasi à coup sûr c'est 10 verres par semaine à répartir sur plusieurs jours. Ca, c'est l'idéal.

Et puis, bon nombre de Belges dépassent ces 10 verres. Un indicateur intéressant c'est de voir si on est capable sans difficulté de ne pas boire un à deux jours par semaine. Ça c'est déjà un bon indicateur.

Et puis, au-delà évidemment, c'est très dose-dépendant. Plus on consomme, plus il y a de risques. Donc il faut pouvoir faire son propre diagnostique et évaluer sa consommation. Et puis ne pas hésiter à poser la question à son médecin. Je pense que c'est une démarche intéressante aussi.

Petit conseil...

L'alcool déshydrate très fort. Quand on se déshydrate, on augmente encore la concentration d'alcool donc on est encore plus sous influence de l'alcool. Je ne demande même pas aux gens d'arrêter de boire, je leur dis buvez de l'eau. Un verre d'alcool eh bien un verre d'eau.