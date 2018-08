Comment dormir par cette chaleur? Les astuces d'un docteur spécialiste du sommeil

Vous avez peut-être subi les températures élevées de ces dernières nuits, excédant souvent les 20 degrés à l'intérieur. La nuit prochaine encore, les minimas devraient se situer entre 17 et 21 degrés, avec une température ambiante qui devrait être bien supérieure dans les chaumières qui auront été réchauffées toute la journée.





Pourquoi dort-on si mal?

Dans ce genre de cas, souvent, on se tourne, on se retourne, on se réveille... mais pourquoi dort-on si mal lorsqu'il faut chaud? Docteur Alfred Flémale, pneumologue et somnologue à l’hôpital Chirec Delta, explique la raison: "Lorsque l’on s’endort, on reçoit un petit signal de notre horloge biologique, notre horloge circadienne, qui entraîne une petite chute de température, d’environ un demi degré, et c’est un signal à notre organisme, pour lui dire, maintenant, on s’endort. Il est évident que s’il fait très chaud, cette baisse de température va avoir du mal à se faire, étant donné que l’extérieur a une température très élevée".





Rafraîchir son organisme... mais pas trop

Pour permettre à notre organisme de s'endormir, il faut donc tenter de le rafraîchir, "surtout les extrémités, en particulier les pieds, les mains, et même le cerveau", commente le spécialiste. La bonne température ambiante se situe entre 18 et 21 degrés, mais il ne faudrait pas trop rafraîchir les pièces non plus: "Nous savons tous que si nous sommes dans une chambre trop froide, ou si nos pieds sont à l’extérieur des couvertures en hiver, on ne s’endormira pas, donc ça doit être frais, légèrement frais, mais pas trop froid, sinon ça ne marche pas non plus".



Quelques conseils du médecin

Le docteur délivre quelques astuces pour garder une température plus ou moins convenable dans sa chambre:

"Fermer les rideaux, les fenêtres pendant la journée, il ne faut pas tout ouvrir, parce que vous réchauffez vos pièces et en particulier la chambre à coucher, et rouvrir et faire un courant d’air si possible en soirée.

Evidemment, profitez aussi du temps actuel pour sortir, profitez des soirées d’été, ça vous permettra d’éviter la chaleur de votre environnement et d’être moins impacté. Evitez d’avoir des attitudes contraires, comme faire du sport le soir, mais plutôt le matin pour éviter d’échauffer l’organisme.

On peut se préparer, il y a certains trucs qu’il faut connaître pour rafraîchir son lit, principalement : d’abord, ça va commencer par une douche fraîche, pas trop froide, pour refroidir un peu notre corps, en particulier nos extrémités.

Ensuite, pourquoi ne pas essayer de rafraîchir votre literie. Si vous avez un grand freezer, vous pouvez imaginer de mettre votre coussin, et même peut-être vos draps dans le freezer pour les rafraîchir, ça vous donnera une bonne sensation de départ en début de nuit. Si ce n’est pas possible, il y a toujours bien le coussin qu’on peut mettre quelque part.

Ensuite, pourquoi ne pas prendre de bouillotte avec des glaçons, que vous mettre aux extrémités. Si vous n’avez pas de bouillotte, vous prenez une bouteille d’eau ou deux que vous aurez mis au freezer pour la geler et que vous pourrez mettre aussi dans votre lit.

Si vous n’avez pas la possibilité de prendre une douche, au moins vous rafraîchir les pieds et les mains avec de l’eau fraîche, justement, pour apporter ce refroidissement des extrémités.

Un peu plus luxueux: si vous avez un brumisateur, mettez-le au frigo, et comme ça, en début de nuit ou pendant la nuit vous pourrez appliquer un petit jet, un petit brouillard d’eau qui sera très agréable.

Il faut aussi envisager de changer d’endroit, parce que dans les pièces supérieures il faut souvent plus chaud. Si vous avez une pièce plus fraîche, pourquoi ne pas émigrer vers des pièces inférieures où vous aurez des températures plus convenables".