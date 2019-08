Comment éliminer les poux? Voici le "trio gagnant" de ce dermatologue (vidéo)

Les poux ne sont pas en vacances, que du contraire. Ils se propagent durant les camps et les stages et c'est de plus en plus difficile d'en venir à bout parce que les poux se sont adaptés aux produits. Ils sont ultra résistants. Alors comment s'en débarrasser ? Nous avons posé la question à un dermatologue.

Un dermatologue et une pharmacienne, voilà un duo efficace pour vaincre les poux. Les deux spécialistes sont d’accord: il existe deux façons principales de mener la guerre contre les indésirables. La première: les tuer à l’aide d’un shampoing contenant de l'insecticide. "Il va tuer véritablement le pou, donc non seulement celui-ci mais les lentes également, explique le Professeur Dominique Tennstedt, dermatologue et chef de service aux cliniques universitaires Saint-Luc. C'est ce qu'il y a de plus efficace, indiscutablement, à condition qu'on le laisse quand même 10 à 15 minutes au niveau du cuir chevelu avant de le rincer. Il faut ensuite le recommencer au moins une fois après 8 à 10 jours."

Mais comme tout insecte, le pou s'adapte. Il peut avoir appris à résister aux produits toxiques. Vient alors la deuxième solution, mois irritante pour le cuir chevelu: les étouffer à l'aide de silicone. "C'est moins actif, moins performant, mais cela étouffe les poux et les lentes également. Elles meurent automatiquement car elles n'ont plus contact avec de l'air. Ce sont des produits purement mécaniques, contrairement au shampoing à l'insecticide qui est un produit chimique. Ces produits mécaniques sont tout de même très utiles parce qu'il n'y a pas d'adaptation possible. Le pou ne peut pas devenir résistant d'une silicone ou à peigne à poux."

Dans tous les cas il faudra passer ce fameux peigne en métal: l'arme fatale contre ces insectes parasites. "Il va permettre, à condition que les cheveux soient mouillés, d'éliminer mécaniquement les lentes. Cela prend un peu de temps, bien sûr, mais je pense qu'avec un trio comme ceci, on doit pouvoir éradiquer les poux de manière définitive. A condition de le faire deux mois minimum et de traiter toute la famille (...) Et idéalement, mouiller les cheveux à moitié avec de l'eau, à moitié avec du vinaigre blanc. Le vinaigre dissout la colle des lentes."





Traiter les vêtements et les draps de lit



Attention à ne pas oublier de traiter aussi les vêtements… et les draps de lit. "65 degrés à la machine. Mais le congélateur peut aussi aider. On peut, par exemple, mettre les vêtements qu'on ne peut pas laver dans un congélateur. On peut aussi les mettre dans un sac en plastique durant une dizaine de jours, qui est le temps nécessaire aux lentes pour éclore."

Dans cette pharmacie depuis début août, plusieurs personnes viennent acheter ces produits chaque jour. Certains nourrissent encore l'espoir d'une prévention. Mais elle n'existe pas. "En prévention, ça ne sert à rien, affirme Lucie Havaux, pharmacienne. On ne prévient pas, on doit tuer les poux. Il y a bien sûr l'huile de lavandin qui a une vertu contre les poux, mais ce n'est pas spécialement prouvé donc ça ne peut pas être un premier conseil."

Pour tenir les poux éloignés, il ne faut pas prêter sa brosse à cheveux, ni son bonnet, ou ses vêtements, attacher ses cheveux s'ils sont longs. Si on aperçoit les insectes, il faut agir rapidement. Un pou se multiplie vite et ne quitte jamais la tête de sa victime de lui-même.