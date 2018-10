Comment éviter de tomber malade quand on bosse dans un espace partagé?

En ce moment au sein de notre rédaction, ça tousse, ça éternue, ça se mouche...Peut-être, que vous aussi, vous avez été gagnés par un rhume. Alors, à l'avenir, pour éviter d'être contaminé dans votre environnement de travail, voici quelques conseils:

Dans un espace partagé où plusieurs personnes utilisent le même bureau, la première règle à respecter c'est l'hygiène des mains. La professeure Anne Simon, microbiologiste et médecin hygiéniste aux Cliniques Universitaires Saint-Luc nous explique l'importance de bien se laver les mains: "Cela prévient la grande majorité des infections donc, il faut se laver les mains avant de manger, se laver les mains après être allé aux toilettes. Il faut se laver les mains après avoir quitté son environnement et quand on rentre à la maison", conseille la spécialiste.

Les personnes plus sensibles peuvent aussi désinfecter leur bureau. "Avant de commencer à travailler. C'est vrai que cela c'est un peu plus pour les phobiques. C'est vrai que des petites lingettes désinfectantes, c'est pratique et cela permet de laver et de désinfecter l'environnement en même temps."

Et puis il y a aussi, l'hygiène de la toux. "Tousse et éternuer dans un mouchoir , si c'est possible en papier, qu'on jette immédiatement et si on n'a rien et qu'on doit absolument tousser, il faut tousser dans le creux de son coude. Comme cela on est sûr qu'on n'en met pas partout. Ce sont les règles de base apprises par nos mamans quand on était tout petits."