Révolution pour le transport d’organes: un drone a livré un rein pour une greffe aux Etats-Unis (vidéo)

On retrouve de plus en plus de drones dans le ciel. Des objets volants qui sont peut-être en train de révolutionner certains domaines de la santé. Récemment aux Etats-Unis, un drone a été utilisé avec succès pour transporter rapidement des organes.

Une heure du matin, le 19 avril dernier. Un petit drone décolle d’un parking avec une boîte. A l’intérieur: un rein conservé dans de la glace. L’engin va voler à 120 mètres d’altitude. Par précaution, la police a interdit l’accès aux rues survolées.

"Nous avons 8 moteurs pour assurer le vol en cas de problème. Il y a aussi un système de parachute en cas de panne de l’appareil. On peut toujours se poser en toute sécurité et l’organe sera préservé", explique Matt Scassero, directeur de l'Université de Maryland Unmanned Aircraft Systems.





Le temps est primordial



Le drone a parcouru une distance de 4 km et demi et a atteint rapidement sa destination: le toit de l’hôpital universitaire du Maryland. Mission accomplie.

Le temps est primordial lors du transport d’organes. Or, en ville, les taxis se retrouvent souvent coincés dans les embouteillages.

"Avant, si vous m'appeliez pour me dire que vous aviez un rein qui pourrait présenter un bénéfice potentiel pour mon patient, mais que cela ne se produirait pas avant longtemps, nous aurions dit: "Vous savez quoi? Il y a trop de risque !! Mais maintenant, avec ce système où le moment est plus court entre la convalescence à l’hôpital et l’implantation, nous pouvons accepter cet organe", affirme Joseph Scalea, chirurgien et leader du projet au centre médical de l'université du Maryland.



Selon le médecin, ce nouveau système moins coûteux que le taxi devrait permettre d’apporter 2.500 reins supplémentaires par an à l’hôpital. Il mise sur des livraisons plus régulières d’ici 3 à 5 ans.





Améliorer l’accès aux soins et aux médicaments

Mais il n’y a pas que les USA... Au Ghana, un service de livraison par drone a été inauguré la semaine dernière. Le pays a signé un contrat de 4 ans avec une firme privée pour un montant de 12 millions et demi de dollars.

"Nous aurons quatre centres de distribution ici au Ghana. Chaque centre de distribution aura 30 drones collectivement capables de faire 600 vols par jour", ajoute Justin Hamilton, porte-parole de Zipline International.



Poches de sang, vaccins, anti-venin... L’enjeu ici est d’atteindre les régions les plus reculées pour améliorer l’accès aux soins et aux médicaments. 12 millions de personnes devraient en bénéficier, soit la moitié de la population du pays.