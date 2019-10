Comment mieux manger pour vivre plus longtemps et en meilleure santé?

Le Conseil Supérieur de la Santé vient d'établir 12 priorités pour manger mieux. Pour que manger nous fasse vivre plus longtemps et en meilleure santé, il faut avaler plus de fruits et de légumes, moins de viande et de charcuterie, remplacer les céréales blanches par des céréales complètes, et manger plus d'oléagineux.

Remplacer les céréales traditionnelles par des complètes, certains ont déjà adopté ce bon réflexe pour la santé.

"Justement je l'ai en mains, c'est un pain de mie complet, je préfère 1.000 fois ça", dit un client de supermarché.

Manger deux fruits et trois légumes minimum chaque jour, mais aussi des fruits à coques et des oléagineux : une petite poignée… Voici les plus grandes priorités du Conseil Supérieur de la Santé pour manger mieux.

"Les pains complets sont plus riches en fibres et donc meilleurs pour la santé", note un autre client, déjà conquis.





Quid de la viande ?

Du côté de la viande, mieux vaut s'en tenir à un steak par semaine. Mais le vrai problème des Belges, c'est la charcuterie.

"La consommation idéale risque de faire peur puisqu'elle ne doit pas dépasser 30 grammes de charcuterie par semaine, alors que la consommation quotidienne de viande préparée (donc toutes les viandes hachées et charcuteries) est de 85 grammes par jour", explique Véronique Maindiaux, diététicienne nutritionniste et experte au Conseil Supérieur de la Santé

"Dans beaucoup de charcuteries, maintenant, il y a du sucre, et beaucoup de composants qui ne sont pas juste de la viande en tant que telle", note encore une cliente.





Le lait et le sel

Les experts descendent également quelques idées reçues: diminuer sa consommation de lactose ou de gluten n'a que peu d'effets par exemple.

"En termes de quantités d'années de vie en bonne santé associées à ces mesures-là, c'est pratiquement insignifiant pour la plupart des gens", confirme Nicolas Guggenbuhl, diététicien nutritionniste et expert au Conseil Supérieur de la Santé.

Au contraire, on trouve du calcium dans le lait, mais il est également très présent dans les amandes par exemple.

Dernier grand ennemi de notre santé : le sel. Selon les experts, les ¾ du sel que nous consommons est invisible, caché dans les plats préparés.