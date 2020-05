Comment nettoyer votre bureau, utiliser les sanitaires ou organiser des réunions? La Croix-Rouge répond dans son "tuto de déconfinement"

La Croix-Rouge lance ce lundi un tutoriel en ligne gratuit qui permet "de tout savoir, en tant que citoyen lambda, pour se déconfiner en toute sécurité". Le tutoriel, accessible sur téléphone portable, tablette et ordinateur, comprend des explications détaillées et imagées pour chaque étape.

Le tutoriel de déconfinement de la Croix-Rouge est accessible depuis ce lundi 4 mai via l'adresse: www.croix-rouge.be/tuto-deconfinement."Le déconfinement commence pour vous et vos proches ? Vous retournez travailler ? À travers ce tuto, retrouvez quand vous en avez besoin les informations et les règles de base pour prendre soin de vous et des autres dans ces moments particuliers", explique l'organisation sur son site.

Sur ce site, vous retrouvez donc des conseils pratiques sur l'utilisation des transports en commun ou des sanitaires sur votre lieu de travail, l'organisation des réunions, le nettoyage de votre poste de travail, le retour à la maison ou encore le bon usage du masque, comme la vidéo ci-dessus.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be