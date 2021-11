Comment on fait les bébés? Michel Cymes explique la reproduction aux enfants grâce à des exemples, souvent étonnants, chez les animaux

Après le succès de leur livre "Même pas bêtes ! Les 5 sens", Michel Cymes et la vétérinaire Farah Kesri publient un ouvrage du même type consacré à la reproduction. Dans celui-ci, les auteurs expliquent aux enfants la reproduction humaine en abordant les différents stades de la reproduction animale : séduction, acte sexuel, naissance… "Grâce à ce livre, j’ai pu expliquer pour la 1ère fois à mes filles comment on fait les bébés", a confié notre journaliste Alix Battard en guise d’introduction.



Sur le plateau du RTLINFO Avec Vous, les deux auteurs ont expliqué leur démarche. "La question essentielle, c’est qu’est-ce que le papa apporte ? Qu’est-ce que la maman apporte ? Comment ça se passe la rencontre entre les deux, mais pas l’acte sexuel lui-même", a raconté Michel Cymes. De nombreux exemples animaliers sont passés en revue, souvent étonnants : les câlins chez les porcs-épics (sans se faire mal), les combats de "pénis" chez les escargots, le "zizi balayette" chez les libellules mâles, etc.