Comment pouvez-vous récupérer après des repas de fêtes plus riches ? Voici les conseils d'un diététicien

Avant de perdre du poids, veillez à rééquilibrer votre alimentation. Les repas de fête des derniers jours ont été plus riches que d'habitude. Alors, comment récupérer ? Voici les conseils d'un diététicien.

Vous avez mangé des repas plus riches que d’habitude pendant les réveillons au point de malmener parfois votre organisme, c'est le moment de redresser la barre et de se refaire une santé digestive. Un premier conseil est de ne pas sombrer pas dans l'excès inverse : évitez de jeûner. Se priver après les fêtes n'est pas ce qu'on a fait de mieux.

Evitez les régimes et les jeûnes

"La perte de poids juste après les fêtes notamment, certains vont vouloir faire des diètes ou jeûnes intermittents, des régimes drastiques ou détox. Non, non. Cela est un effet de mode, ce n’est absolument pas nécessaire pour l’organisme. Ce qui est plus important, c’est tout simplement de réapprendre à manger correctement, de reprendre les bonnes bases. Et, comme on l’a toujours dit, ce n’est pas entre Noël et Nouvel An que l’on prend du poids mais en général c’est entre Nouvel An et Noël. Dans ce cadre-là, reprenez vos activités physiques et votre alimentation normale et cela se passera bien", préconise le diététicien Serge Pieters.

Remettez l’accent sur les fruits et légumes qui sont très intéressants

Pour apaiser son estomac et son foie, il est également conseillé de manger des aliments sains. "Pendant les fêtes, on mage parfois moins de légumes et moins de fruits. Il faudrait donc peut-être remettre l’accent sur ces fruits et légumes qui sont très intéressants car d’une part ils hydratent et d’autre part ils apportent plein de vitamines, de minéraux qui vont nous aider à rebooster notre organisme et également des fibres qui sont importantes notamment pour retrouver un excellent transit intestinal après ces fêtes qui nous ont mis un estomac et un intestin un petit peu en travers, lourd, ballonné. Parfois un peu de constipation", conseille le diététicien.