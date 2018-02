Comment prévenir les maladies comme le cancer? Une des réponses se trouve dans notre alimentation

Un bon moyen pour prévenir des maladies comme le cancer est de surveiller son alimentation. A commencer par cette recommandation bien connue: manger des fruits et des légumes.

À peine 5% des Belges consomment toutefois quotidiennement leurs cinq fruits et légumes (soit 550 grammes). Chez les plus jeunes, et en particulier, les enfants âgés de 6 à 17 ans, cette proportion est encore plus réduite puisque 99 % des enfants et adolescents ne mangent pas les quantités conseillées de fruits et légumes. En matière de légumes, les recommandations sont de 100 à 300g par jour pour les enfants (selon l’âge) et 300g par jour à partir de 12 ans.

Cinq fruits et légumes par jour, cela donne 2 à 3 fruits par jour et 300g de légumes. Il faut un peu plus de légumes que de fruits (de préférence crus et pas sous forme de jus).





Comment faire manger des fruits et des légumes aux enfants?

Les fruits et légumes sont une protection pour notre corps. En manquer déforce l'organisme et le protège moins, à terme, contre l'obésité, les maladies cardio-vasculaire, le cancer etc. Une carence en fruits et légumes aura des conséquences qui apparaîtront à l'âge adulte.



La plupart d’entre nous ne mange toujours pas assez de fruits et de légumes chaque jour.

Comment faire manger des fruits et des légumes aux enfants? Tous les parents savent que c'est très souvent compliqué. Voici les conseils du diététicien-nutritionniste, Nicolas Guggenbul. "Un bon truc est d'avoir en permanence chez soi, un beau plateau de fruits qui est garni et bien en évidence dans le chemin où on passe comme ça à un moment ou à un autre, on finit par plonger la main dedans. C'est plus compliqué pour les légumes car ça passe beaucoup plus par l'exposition et la répétition. Il ne faut pas forcer un enfant à les manger entièrement mais plutôt l'encourager à goûter", indique-t-il.