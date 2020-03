Coronavirus - DERNIÈRES INFOS: chômage temporaire massif, mouvement de solidarité, fermeture du Mediamarkt

En Belgique, de nombreuses mesures sont prises chaque jour, heure par heure, en lien avec la lutte pour limiter la propagation du coronavirus. Découvrez ici les informations de ce mardi 17 mars.

DERNIÈRES INFOS

Bilan officiel du jour: dix décès au total

Les autorités sanitaires ont dénombré 185 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé mardi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Au total, 1.243 infections ont été détectées en Belgique. Dix décès sont à déplorer.

À partir de demain midi: un client par 10 mètres carrés de surface de magasin

"A partir de mercredi midi, nous allons faire en sorte qu’il n’y ait pas plus que 1 client pour 10 mètres carré de magasin. C’est une mesure radicale qui va demander beaucoup de collaboration des clients mais c’est vraiment pour le bien de tout le monde, des clients mais également du personnel qui travaille dans le magasin", a expliqué la fédération des commerces.

Les personnes non contaminées doivent pouvoir continuer à travailler (Groupe des 10)



Les syndicats et les employeurs réunis au sein du Groupe des 10 soutiennent "pleinement" les mesures "drastiques" décidées par le gouvernement pour protéger la santé publique face à l'épidémie de coronavirus, indiquent-ils mardi dans un communiqué commun. Les organisations jugent "important" que les travailleurs qui ne sont pas contaminés restent au maximum au travail.

30.000 entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire



Trente mille entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire, indique mardi L'Echo sur base des informations de la ministre fédérale de l'Emploi, Nathalie Muylle (CD&V). De 200 à 300.000 travailleurs ont déjà été placés en chômage temporaire.



La situation dans le secteur industriel est "explosive" dit un syndicat



La situation dans le secteur industriel est pour l'instant "explosive", a indiqué William Van Erdeghem du syndicat chrétien ACV-CSC Metea. "Dans certaines usines, quatre ou cinq personnes doivent travailler sur un mètre carré. Les gens sont inquiets. Il est incompréhensible que les entreprises laissent l'économie primer sur la santé."

En justice, le traitement des affaires urgentes uniquement est désormais imposé



Le Collège des cours et tribunaux a décidé, mardi, d'imposer désormais aux différentes instances judiciaires de traiter uniquement les affaires urgentes. Vendredi, le Collège avait fait part de recommandations, assez peu claires, laissant toute liberté aux chefs de corps des entités judiciaires pour les mesures à prendre. Vu la grande confusion qu'a engendré cette situation, le Collège a décidé, mardi, de redresser la barre en faisant preuve de plus de fermeté.

MediaMarkt et Extra vont aussi fermer leurs magasins



La chaîne de magasins MediaMarkt a annoncé mardi par communiqué qu'elle fermait tous ses magasins en Belgique jusqu'à nouvel ordre. Les clients peuvent toujours faire leurs achats en ligne mais les retraits en magasin ne sont désormais plus possibles. Extra a également annoncé la fermeture de ses 42 enseignes en Belgique.

Voici la liste des grandes enseignes non alimentaires qui ferment

Mouvement de solidarité en ligne pour effectuer les emplettes des personnes isolées

Une initiative citoyenne, fondée sur les réseaux sociaux en Belgique, vise à "mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première nécessité et en assurer la livraison", dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, annonce le communiqué de presse du mouvement solidaire, baptisé Covid-Solidarity.org.

Des supermarchés ouverts tôt le matin aux seuls seniors

Le groupe Delhaize va donner la priorité aux plus de 65 ans dès mardi entre 08h00 et 09h00. La chaîne de supermarchés va également n'autoriser qu'un client par 15 mètres carrés."Nous comptons sur la solidarité et la compréhension de nos clients et leur demandons de ne pas venir au magasin" pendant l'heure réservée aux plus de 65 ans, indique l'enseigne.

Le trafic internet a quasiment doublé



Les chiffres du trafic internet ont presque doublé chez tous les grands opérateurs du pays, rapporte L'Echo mardi.



Air Belgium ramène anticipativement 625 voyageurs des Caraïbes



La compagnie aérienne Air Belgium va rapatrier anticipativement 625 voyageurs actuellement dans les Caraïbes vers l'aéroport de Charleroi, pour éviter qu'ils ne soient bloqués si des vols venaient ultérieurement à être supprimés, a indiqué lundi son CEO, Niky Terzakis.

