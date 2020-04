Coronavirus en Belgique: certains conseillent de mettre son masque au congélateur, voici pourquoi c'est une très mauvaise idée

Ce jeudi matin, lors du point presse du SPF Santé publique et du centre de crise interfédéral, Emmanuel André, le porte-parole interfédéral Covid-19, a voulu commenter des "conseils" qui semblent circuler sur les réseaux sociaux: celui de mettre son masque ou des habits dans le congélateur ce qui aurait un impact sur le virus. Il s'agit d'une très mauvaise idée: "Le virus va rester vivant quand on le conserve au congélateur, c'est un moyen de conserver le virus. Le virus est très sensible à la température. Mettre son écharpe ou son masque, ou que sais-je, dans un congélateur, ne va pas permettre de contrôler l'infection".

Le virus est fort sensible à la chaleur

Il y a certains nombre d'éléments du quotidien qui vont nous aider à nous protéger contre le virus, car celui-ci est fort sensible à la chaleur, explique Emmanuel André. "Quand nous faisons la vaisselle [à l'eau chaude, ndlr], avec du produit de vaisselle, ou la température qu'il y a dans un lave-vaisselle, ou dans la machine à laver ou dans le sèche-linge… Ce sont autant d'éléments qui, de façon totalement naturelle et sans modifier vos habitudes, vont pouvoir nettoyer vos vêtements. S'il y a du virus, ce virus sera inévitablement annihilé par ces gestes du quotidien. Donc il ne faut pas changer ses habitudes, les gestes que vous avez au quotidien sont des gestes qui vont vous amener à vous débarrasser de la présence d'un éventuel virus".

