Coronavirus en Belgique: intérimaire dans l'Horeca, je n'ai plus de contrat, que dois-je faire?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à vos interrogations.

"Je suis intérimaire dans le secteur de l'Horeca, je n'ai plus de contrat donc plus de revenu, que dois-je faire ?", nous demande Vlad via le bouton orange Alertez-nous.

Si vous êtes intérimaire et que vous n’avez plus de contrat, vous pouvez a priori prétendre au chômage complet. Il faut vous rapprocher de votre organisme de paiement. Le syndicat ou la CAPAC. Si par contre vous êtes intérimaire sous contrat et que l’entreprise pour laquelle vous travailliez a dû se mettre à l’arrêt, vous avez droit au chômage temporaire. Il faut que l’agence d’intérim prolonge votre contrat.



Il y a deux conditions : que vous travailliez déjà avant le 13 mars, et que vous puissiez démontrer que vous seriez toujours au travail si l’épidémie n’avait pas existé.