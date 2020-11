Coronavirus: Yves Van Laethem se mue aujourd'hui en spécialiste VENTILATION, indispensable contre les micro-gouttelettes infectées

Lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus, le docteur Yves Van Laethem a exposé les bonnes manières en matière d'aération, une arme importante pour diminuer le risque d'infections.

Après l'exposé de la situation épidémiologique de Covid-19 en Belgique qui incite à l'espoir sans toutefois relâcher les efforts, le docteur Yves Van Laethem a détaillé les manières d'agir pour ventiler de manière appropriée afin de diminuer le risque d'infections dans les bâtiments.

"Il a d'abord rappelé que le coronavirus se propageait dans l'air via des gouttelettes rejetées par notre bouche. À côté des grosses gouttelettes, on produit de plus fines gouttelettes, des micro-gouttelettes. Celles-ci peuvent rester en suspension dans l'air plusieurs heures dans des locaux petits et mal aérés", a introduit le porte-parole francophone interfédéral.

En restant longtemps dans un espace fermé où beaucoup de personnes parlent, on risque d'inhaler ces micro-gouttelettes et acquérir l'infection. Pour éviter cela, il faut aérer correctement.

Yves Van Laethem livre trois conseils:

1. Réduire le nombre d'individus dans une pièce (au bureau, cela se fera efficacement via le télétravail)

2. Porter le masque

Les micro-gouttelettes se forment souvent à partir de plus grosses gouttelettes qui se fragmentent plus plus petites gouttelettes. En empêchant ces grosses gouttelettes d'être projetées dans l'air, le masque joue un rôle efficace.

3. Ventiler / aérer

Fenêtre

Idéalement, elle devrait être continue. Il suffit simplement d'ouvrir la fenêtre. Si on ouvre légèrement la fenêtre (comme par exemple dans un système oscillo-battant), le renouvellement de l'air se fera en deux heures. Mais si on ouvre complètement la fenêtre, ce renouvellement se fera en 15 minutes. Enfin, si on crée un courant d'air en ouvrant une fenêtre opposée, il ne faudra pas plus de 5 minutes pour renouveler complètement l'air d'une pièce.

Système de ventilation

À côté des fenêtres, les systèmes de ventilation, surtout présents dans les entreprises, peuvent jouer un rôle similaire. Le docteur Yves Van Laethem conseille de faire tourner le système 2h avant l'arrivée des personnes et encore 2h après leur départ afin que l'air ambiant soit bien renouvelé.

Si vous devez vivre sous le même toit qu'un positif au covid

Si possible, il faut éviter de se retrouver au même moment dans une même pièce. Idéalement, la personne doit s'isoler dans sa chambre. Cette chambre doit être bien aérée. Il faut ouvrir la fenêtre au au moins 3 fois dans la journée pour assurer une circulation d'air suffisante.

La ventilation ne remplace pas les autres mesures d'hygiène qui doivent être maintenues. : se laver les mains, nettoyer poignées de portes et rampes d'escalier.

