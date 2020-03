Coronavirus en Belgique: les personnes hospitalisées ont souvent un autre problème de santé, voici les chiffres

Le coronavirus en Belgique a envoyé à l'hôpital 2844 personnes entre le 15 et le 25 mars. Une majorité d'entre elles présentait déjà un autre problème de santé, en particulier chez les plus âgées. Quelles sont ces autres affections ? L'Institut de Santé Publique Belge (sciensano) les a livrées dans son rapport du 26 mars.

Le CoVid-19 impose parfois une hospitalisation lorsque des complications surviennent. Celles-ci affectent essentiellement les personnes âgées et des personnes ayant déjà un problème de santé. Dans son rapport du jeudi 26 mars, l'Institut de Santé Publique (Sciensano) fournit les chiffres des autres problèmes de santé qui affectent les patients Covid-19 et qui sont noté lors de l'admission à l'hôpital. Sciensano a pu collecter les informations de la quasi totalité des hôpitaux (102).

En moyenne, toutes catégories d'âge confondues, quatre maladies se détachent dans le tableau des maladies qui reviennent le plus souvent.

Coronavirus en Belgique: comorbidité dans l'ensemble des hospitalisés

Parmi les personnes admises à l'hôpital pour le CoVid-19, il y en a:

28,5% qui ont une maladie cardio-vasculaire

35,5 qui font de l'hypertension artérielle

19,6% qui ont un diabète

16,3% qui ont une maladie pulmonaire chronique

(26% ne présentent aucun problème particulier).

Ces proportions grimpent si on ne considère que les plus de 65 ans.

Coronavirus en Belgique: comorbidité chez les hospitalisés de +65 ans

Parmi les personnes admises à l'hôpital pour le CoVid-19 qui ont plus de 65 ans, il y en a:

42% qui ont une maladie cardio-vasculaire

48% qui font de l'hypertension artérielle

24,5 qui ont un diabète

19,7 qui ont une maladie pulmonaire chronique

(Seuls 11% ne présentent aucun problème particulier)

À la clôture du rapport de l'institut de santé publique publié jeudi, un total de 220 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

Surveillance de la mortalité en Belgique (toutes causes confondues)

Depuis le début de la surveillance de la grippe en octobre 2019, le nombre observé de décès (toutes causes confondues) dans la population belge se situe dans la fourchette prévue. Il y a un délai d’environ 3 semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité. Depuis le 1er février 2020, il y a en moyenne 321 décès par jour en Belgique, et 181 décès, 103 décès et 31 décès respectivement en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les chiffres des gens hospitalisés, aux soins intensifs et sortis

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos