Coronavirus en Belgique: notre journaliste démontre l'importance de prendre le temps de se laver les mains (vidéo)

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt est venue répondre à plusieurs interrogations. Elle a notamment démontré l'importance de prendre son temps lorsqu'on se lave les mains.

Chaque jour, vous nous faites parvenir une centaine de questions via le bouton orange Alertez-nous. Ces questions touchent à votre quotidien, votre santé, face à l’épidémie du coronavirus. Parmi celles-ci, la question de Nicole, très concrète: "Combien de fois faut-il se laver les mains chaque jour ?"

Il n'y a pas de nombres de lavages précis à recommander. C’est surtout une question de bon sens. Si vous êtes confiné chez vous, un lavage des mains régulier, comme d’habitude, suffit. En revanche, si vous êtes en activité à l’extérieur, les médecins recommandent au minimum un lavage toutes les heures. L'idéal, c’est de vous laver les mains dès que vous avez touché un objet public, comme une poignée de porte par exemple, avec du gel ou de l’eau et du savon.

Mais encore faut-il bien se laver les mains. Trop souvent, le lavage est trop rapide, et surtout avec le gel hydroalcoolique. Pour bien prendre conscience de ce qu’est un bon lavage, notre journaliste vous propose de vous équiper d'une paire de gants en plastique et d’un peu de peinture. Imaginez que la peinture soit du savon, ou du gel, et faites comme si vous vous laviez les mains.

L'expérience démontre qu’il reste beaucoup de petites zones blanches. Ce sont tous les endroits où le virus peut se fixer, et vous infecter si ensuite vous touchez votre visage. C’est pourquoi il faut prendre le temps de bien se frictionner les mains, entre les doigts, sur les poignets, pendant entre 40 et 60 secondes. Cela prend du temps, mais c’est essentiel pour vous préserver du coronavirus.

