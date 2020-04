Coronavirus en Belgique: comment prendre sa température pour que cela soit fiable?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt est venue répondre à plusieurs interrogations. Elle nous a notamment montré comment prendre sa température correctement.

Chaque jour, vous nous faites parvenir une centaine de questions via le bouton orange Alertez-nous. Ces questions touchent à votre quotidien, votre santé, face à l’épidémie du coronavirus. Parmi celles-ci, l'interrogation de Jean: "On nous dit de vérifier la température – mais laquelle est la plus juste, celle sous la langue ou le bras ?"

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Lorsque l'on utilise un thermomètre électronique, la température est toujours plus précise sous la langue que sous le bras, cette deuxième méthode donnant une température moins fiable.

Quand on prend sa température sous le bras, selon les thermomètres, il faut parfois ajouter jusqu'à un degré: regardez bien votre notice. Il faut aussi laisser le thermomètre en place plusieurs minutes après le signal sonore.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

Lorsque l'on prend sa température sous la langue, on ne doit ajouter que 0,5°C. Dans le cas du coronavirus, on considère qu’on a de la fièvre à partir de 38 degrés. Donc si vous prenez votre température sous la langue et qu’à l’affichage, le thermomètre indique 37°C par exemple, vous ajoutez un demi degré. Si vous dépassez les 38, là, il faut commencer à être vigilant.

Mais un seul symptôme ne doit pas vous alarmer, comme le rappelle le docteur Yves Van Laethem, la fièvre est souvent combinée à des douleurs musculaires, des maux de tête, une toux ou la perte de l’odorat. Restez simplement vigilant.

Enfin si vous disposez d’un thermomètre à infrarouge, il assez précis, à 0,2 degrés près, mais à condition de savoir très bien s’en servir et de bien viser.

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions