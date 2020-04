Coronavirus en Belgique: peut-on aller chercher un objet vendu via un site de seconde main?

L'épidémie de coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce mercredi midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à plusieurs de vos interrogations.

"Peut-on aller chercher un objet vendu via un site de vente d'occasion ?" C'est la question posée par Jean-Baptiste.

"C’est tentant bien sûr parce qu’on est nombreux à profiter du confinement pour faire le tri à la maison. Mais attention, là on ne parle pas d’un déplacement essentiel. Seuls les déplacements indispensables sont autorisés. Vous pourriez donc être verbalisé", indique notre journaliste Amélie Schildt.

"Les sites de seconde main insistent sur le fait qu’il faut privilégier les envois postaux. Vous pouvez aussi proposer à l’acheteur de finaliser la vente à la fin du confinement", propose-t-elle.

"En plus, si vous faites ce type de vente d’occasion, vous allez être amené à payer en espèces, et on sait que ce moyen de paiement doit être évité au maximum, parce que vous ne pouvez pas garder une distance sociale correcte quand vous payez en cash. Cela n’est vraiment pas recommandé en ce moment", conclut-elle.

