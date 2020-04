Coronavirus en Belgique : Yves Van Laethem rassure les parents et les professeurs sur une potentielle reprise des écoles

L'infectiologue du CHU Saint-Pierre, Yves Van Laethem, invité dans le RTLINFO13H, explique que le risque de contamination des enfants est très faible à ce jour. Une rentrée à l'école est donc tout à fait envisageable.

Yves Van Laethem livrait son regard scientifique sur une potentielle reprise des cours et les risques que cela encourt: "Je pense qu'il faut rappeler la problématique du covid-19. Le covid-19 est une pathologie qui dans plus de 30% des cas est asymptomatique, voire même 40 à 50% chez les enfants. Dans 80% des cas, cette infection ne donne pas lieu à de grosses complications et qui dans le total des gens qui ont été hospitalisés ne touche que moins de 2% des cas les gens de moins de 25 ans. Donc, je pense que le risque pour les enfants est extrêmement faible et je pense qu'il faut rassurer les parents et aussi les professeurs sur cela."

