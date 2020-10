Coronavirus en Belgique: est-il plus contagieux que lors de la première vague?

La question de la contagiosité actuelle du coronavirus par rapport au printemps a été posée ce lundi lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus. Le Dr Yves Van Laethem s'est montré clair. La réponse est non : "Nous n'avons aucune preuve que le virus actuellement présent est différent du virus de la première vague en mars-avril en Europe", a-t-il dit. L'explication de la forte poussée est à trouver en partie, selon lui, dans un contexte saisonnier différent : "En mars-avril, nous étions au printemps et nous allions vers l'été. Maintenant, nous sommes à l'automne et nous allons vers l'hiver, ce qui signifie qu'on vit plus à l'intérieur, de manière plus confinée. Et comme tous les virus respiratoires, le coronavirus apprécie le confinement, des lieux plus isolés, mal aérés."