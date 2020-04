Coronavirus: est-on réellement immunisé après avoir contracté le virus?

Peut-on attraper deux fois le Covid-19? Cette question cruciale dans la lutte contre la pandémie n'a aujourd'hui pas de réponse ferme, même si les scientifiques espèrent qu'un patient contaminé soit immunisé contre le nouveau coronavirus au moins pendant quelques mois.

Est-ce que l'on est vraiment immunisé après avoir contracté le virus? Est-ce que l'on peut le contracter une deuxième fois? "Etre immunisé, ça veut dire que vous avez développé une réponse immunitaire contre un virus qui va vous permettre de l'éliminer. Et comme la réponse immunitaire a une mémoire, ça vous permet aussi de ne pas être réinfecté par le même virus plus tard", explique Eric Vivier, professeur d'immunologie à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à l'AFP.

Des cas de réinfection, c'est à dire de patients qui semblent avoir contracté une nouvelle fois le coronavirus après avoir été guéris sont rapportés en Asie notamment mais ces particularités sont à étudier de près.

Plusieurs vérifications primordiales

Il faut d'abord vérifier qu'il s'agit de réinfections, pour l'instant la communauté scientifique n'en a pas la preuve. D'autres facteurs peuvent se cacher derrière ces cas.

- Est-ce que la première contamination au coronavirus était avérée ? Certains cas suspects n'ont pas été vérifiés par des tests. Il pouvait donc s'agir d'une autre infection dans un premier temps et maintenant d'une contamination au coronavirus.

- Cela aussi être une "réactivation du virus" : le même virus "s'endormirait" et ne serait plus détectable car présent en quantité trop faible. Ensuite, il se "réveillerait" et donnerait à nouveau un résultat positif.

- Enfin, l'hypothèse la plus inquiétante serait que les patients contaminés ne développent pas une immunité pérenne, autrement dit leurs anticorps disparaissent rapidement. Cela expliquerait le fait qu'ils puissent être réinfectés relativement facilement. Mais les premières données ne semblent pas confirmer cette hypothèse.

Même si l'hypothèse des anticorps qui disparaissent rapidement se confirme, cela ne veut pas dire qu'un patient guérit peut contracter à nouveau le coronavirus. Nos cellules ont une mémoire et pourrait si nécessaire refabriquer des anticorps face à une nouvelle attaque.

Que sait-on à l'heure actuelle?

Dans la majorité des cas (environ 95%), les patients qui ont été contaminés développent des anticorps neutralisants.

Qu'ignore-t-on encore?

On ne sait pas encore le temps que dure cette protection immunitaire ni quelle est son efficacité. On ignore donc formellement si des réinfections sont possibles ni quelles seront leur intensité. Mais si recontamination il y a, les symptômes seront probablement moins sévères que lors de la première contamination.

