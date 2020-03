Coronavirus et confinement: il faut bien aérer votre logement chaque jour, voici la bonne méthode

Le coronavirus en Belgique a entraîné des mesures de confinement et donc un temps plus long passé par la population dans son logement, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'aération.

"Il faudrait rappeler à tout le monde de bien aérer les habitations. Confinement ne veut pas dire vivre dans une habitation qui sent le "fauve". Pensez à ventiler correctement votre maison", nous a suggéré Philippe via le bouton orange Alertez-nous. Cet homme est architecte et donc "très sensibilisé à l'hygiène dans les bâtiments", précise-t-il.

Nombreux sont les médias santé à le rappeler, il est important de bien renouveler l'air de son logement en ouvrant les fenêtres, idéalement un peu au matin et un peu au soir. "L’idéal : aérer dix minutes par jour chaque pièce, fenêtres ouvertes. Et lorsqu’il y a un malade dans la maison, il faut aérer sa chambre deux fois dix minutes le matin, deux fois l’après-midi, une fois avant le coucher", conseille Santé Magazine.

"Pour éviter une augmentation de l'humidité relative, l'apparition de moisissures, de spores de champignons ou bien la rétention d'allergènes ou de produits chimiques polluants, les médecins recommandent d'aérer sa maison entre 15 et 30 minutes par jour. Mieux vaut le faire en plusieurs fois, en début ou en fin de jour, aux heures où la pollution extérieure est la plus faible", écrit le média Futura-Sciences qui explique que "nos meubles, nos murs, nos moquettes, nos tapis, nos fenêtres en PVC ou encore nos vêtements diffusent quotidiennement des composés organiques volatils (COV) dans l'air de notre intérieur."

Vous avez peur de perdre trop de chaleur en aérant ? Ce ne sera pas le cas si vous aérez 10-15 minutes (il faut juste penser à refermer la fenêtre, ce que l'on a souvent tendance à oublier :-) comme le rappelle Philippe: "Arrêter votre chauffage, ouvrez vos fenêtres en grand pendant 10 minutes, refermez vos fenêtres et remettez votre chauffage en route. En pratiquant ainsi, vous renouvelez l'air mais vous ne refroidissez pratiquement pas vos murs, plafonds et sol. Dix minutes après, votre chaleur de confort est de nouveau atteinte." Et la chaleur sera d'autant plus vite rétablie qu'un air plus sec se réchauffe plus vite. Un air moins chargé d'humidité permet un chauffage plus efficace, nous apprend Energuide.be, un média de Sibelga, le distributeur de gaz-électricité à Bruxelles.

