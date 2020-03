Coronavirus- RÉPONSE à vos questions: que sait-on du risque pour les femmes enceintes?

"Qu'en est-il des femmes enceintes face à cette épidémie ? Il me semble qu'on est un peu des "oubliées" de l'information", a déploré Giuliana, "en début de grossesse" et qui pose beaucoup de questions, sachant que son médecin "ne sait pas non plus m'en dire davantage faute de recul et d'informations." "Y a-t-il des risques de malformations si je l'attrape pour mon futur bébé ? Risque de fausse couche ?" demande la jeune femme qui a parcouru le net mais y a trouvé "des infos qui se contredisent". "Le flou est complet", soupire-t-elle, inquiète, via notre bouton orange Alertez-nous.

Malheureusement pour Giuliana, il n'est pas possible d'apporter, comme à de nombreuses autres questions, une réponse nette qui élimine le flou car l'apparition du coronavirus Covid-19 est trop récente et on ne dispose pas encore de suffisamment de données. "Pour l’heure, les éléments dont nous disposons sont insuffisants pour établir si le virus se transmet de la mère au fœtus durant la grossesse ou pour déterminer ses effets potentiels sur le fœtus. Des études sont en cours à ce sujet", informe l'Unicef sur son site internet.

On dispose toutefois de deux informations qui inciteront les femmes enceinte à se montrer prudentes.

1. Le 2 février dernier à Wuhan, centre de l'épidémie en Chine, un enfant né d'une femme infectée a été testé positif au virus quelques heures après sa naissance, ont rapporté plusieurs médias. Toutefois, on ne sait pas si le virus a été transmis par la mère ou si le bébé l'a attrapé dans l'hôpital. C'est le seul cas suspect rapporté actuellement. On le répète, la maladie a touché trop peu monde et est trop récente pour avoir des certitudes.

2. Le virus SRAS-CoV qui a provoqué une épidémie en 2003 est différent du coronavirus Covid-19 mais génétiquement lié. Le SRAS est plus mortel mais se transmet beaucoup moins que la Covid-19. On dispose de beaucoup plus d'informations sur le SRAS-CoV puisqu'il est apparu il y a environ 16 ans. Des chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement et de l'université d'Aix-Marseille ont retrouvé une étude faisant état de 12 femmes enceintes qui avaient subi des complications allant jusqu'au décès pour trois d'entre elles, relaie le magazine Top Santé citant un article de la revue scientifique The Lancet.