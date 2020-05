Coronavirus - La vente aux enchères au profit de l'hôpital Erasme rapporte plus de 301.000 euros

(Belga) La vente aux enchères solidaire organisée en ligne au profit de la recherche sur le coronavirus à l'hôpital Erasme, qui s'est clôturée dimanche soir, a rapporté 301.860 euros, a indiqué au terme de l'événement Geneviève Bruynseels, la directrice du Fonds Erasme pour la recherche médicale.

Parmi la centaine d'oeuvres d'art contemporain et de design mises en vente, c'est l'huile sur toile réalisée par Sébastien Bonin, intitulée 'Qui trompe-t-on ici? ', qui a décroché la palme. Elle a été adjugée à 27.000 euros. L'entièreté des fonds récoltés dans le cadre de cette action sera allouée à des projets de recherche médicale sur le covid-19. Ils contribueront notamment à mieux comprendre la réponse clinique à l'infection par le virus SARS-CoV-2, à mettre au point des traitements innovants de l'infection et à développer de nouvelles prises en charge des patients. Des collaborations avec d'autres centres de recherche belges et internationaux seront également favorisées. "Cette vente aux enchères est un très beau succès, rendu possible par la mobilisation des artistes et des galeries" qui ont répondu à l'appel du designer belge Charles Kaisin, de la maison de vente aux enchères Cornette de Saint Cyr et du Fonds Erasme, s'est enfin réjouie la directrice du Fonds. (Belga)