Coronavirus - Le Japon prévoit d'étendre l'état d'urgence jusqu'à fin mai

(Belga) Le Japon va prolonger lundi son état d'urgence d'un mois dans le cadre de la pandémie de Covid-19, alors que le pays enregistre encore quotidiennement des centaines de nouvelles infections.

Le gouvernement prévoit de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 mai, selon le ministre de la revitalisation économique, Yasutoshi Nishimura, qui s'est exprimé à ce sujet lundi. Le Premier ministre Shinzo Abe tiendra une conférence de presse à ce sujet plus tard dans la journée pour annoncer la décision. Le Japon rapportait dimanche 199 nouveaux cas et 18 décès attribués au nouveau coronavirus, selon le décompte de Kyodo News. En tout, 15.771 cas ont été enregistrés dans le pays, dont 712 sur un bateau de croisière au large de Tokyo en février. Le bilan des décès était établi à 548 dimanche. Mais selon les observateurs, ces chiffres pourraient être plus conséquents alors que les gouvernement limite les tests. (Belga)