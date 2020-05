Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui a fait près de 264.000 morts dans le monde.

- Pékin dénonce des propos "mensongers" de Trump -

La Chine a dénoncé jeudi des propos "mensongers" des Etats-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump qui a répété que Pékin aurait dû stopper l'épidémie de coronavirus.

Assurant mercredi que la pandémie était "pire" que l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11-Septembre, le président américain a renouvelé ses attaques envers la Chine, estimant que "cela n'aurait jamais dû arriver".

- Près de 264.000 morts -

L'épidémie a fait au moins 263.779 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 3,76 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 73.431 décès. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (30.076 morts), l'Italie (29.684), l'Espagne (26.070) et la France (25.809).

- Plus forte mortalité des minorités -

Les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont une plus forte probabilité de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne, selon deux études qui pointent notamment le rôle de facteurs socio-économiques.

- Bond des violences conjugales en Europe -

Les services d'urgence à travers l'Europe ont enregistré une hausse allant jusqu'à 60% des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement, alerte l'OMS Europe.

- La France précise son déconfinement -

La France va annoncer jeudi les détails de son plan de déconfinement à partir du 11 mai, à l'issue de près de deux mois d'isolement imposé.

Le Premier ministre Edouard Philippe a déjà prévenu que le déconfinement se déroulerait de manière "progressive" et "différenciée".

- GB: vers un confinement prolongé et assoupli -

Le gouvernement britannique doit prolonger formellement jeudi le confinement en vigueur depuis fin mars, avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement de certaines restrictions.

- Conséquences économiques -

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre prévoit une chute du PIB de 14% cette année.

En France, 453.800 emplois ont été détruits au premier trimestre dans le secteur privé, selon une estimation provisoire.

- Tourisme en berne -

Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, a annoncé l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

Le groupe aérien Air France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre.

- Chine: rebond surprise des exportations -

En Chine, les exportations ont connu un rebond surprise en avril sur un an (+3,5%).

Une évolution sans doute liée à un phénomène de "rattrapage" après les difficultés rencontrées par les exportateurs au premier trimestre, au moment où les mesures de confinement perturbaient le transport, estime l'analyste Louis Kuijs du cabinet Oxford Economics.

- Moscou: masque dans les transports -

Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, va imposer le port du masque et des gants dans les transports publics à compter du 12 mai.

- Fashion Week numérique à Milan -

La Chambre nationale de la mode italienne (CNMI) va organiser sa "première" Fashion Week numérique à Milan du 14 au 17 juillet.

Au programme, photos et vidéos, interviews des coulisses ou encore "leçons magistrales en +live streaming+ de grandes figures du monde de la mode".

burs-ang/ber/ayv