Coronavirus: "Le port du gant ne sert à rien et est plus un danger qu'autre chose"

L'infectiologue Yves Van Laethem est l'invité de notre édition spéciale RTL INFO. Parmi les nouvelles mesures qui ont été décidées ce vendredi lors du Conseil national de sécurité, il y a l'obligation du port du masque par les citoyens de plus de douze ans dans les transports publics.

"Plus un danger qu'autre chose"

Qu'en est-il du port des gants, pour le citoyen "lambda", dans l'espace public ? L'infectiologue au CHU Saint-Pierre a répété que celui-ci était à déconseiller et rappelle pourquoi. "A peu près partout, le port du gant ne sert à rien, et au contraire est plus un danger qu'autre chose", estime-t-il.

"Il peut transmettre le virus"

"Lorsqu'on porte des gants, on ne se lave pas les mains, on ne peut pas employer de solution hydroalcoolique, et le gant, lorsqu'on le porte, peut porter le virus dans les minutes qui suivent la mise en place, et pendant tout ce qu'on fait après, il peut transmettre le virus. Le gant est une fausse sécurité, qu'il ne faut pas employer à part lors de rares circonstances qu'on pourrait définir, et qu'on voit beaucoup trop employé pour le moment".

