Coronavirus - Le vice-président américain dément observer une quarantaine a domicile

Le service de presse du vice-président américain Mike Pence a démenti que celui-ci s'isolait à son domicile après que sa porte-parole a été testée positive au nouveau coronavirus, comme l'affirmaient pourtant trois sources citées par l'agence de presse Bloomberg. Mike Pence n'a pas participé samedi aux réunions avec le président Donald Trump et les fonctionnaires de la défense.

"Le vice-président va suivre l'avis des experts médicaux de la Maison Blanche et n'est pas en quarantaine", selon son porte-parole dimanche. "Le vice-président est testé négatif chaque jour et prévoit d'être présent à la Maison blanche lundi", a-t-il ajouté sur Twitter. Samedi, trois membres de premier plan de la cellule de crise de la présidence américaine chargée de coordonner la lutte contre la maladie Covid-19 ont décidé d'entrer en quarantaine en raison de leur possible exposition au virus. Parmi eux, l'épidémiologiste Anthony Fauci, qui conseille quotidiennement Donald Trump, ainsi que le directeur du Centre de prévention des maladies infectieuses (CDC) Robert Redfield et Stephen Hahn, patron de l'agence du médicament (FDA). Les personnes appelées à approcher le 45e président des Etats-Unis et son vice-président sont pourtant soumises quotidiennement à des tests de dépistage.