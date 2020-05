Coronavirus - Les dirigeants européens appellent à la constitution d'un programme de financement

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel et d'autres dirigeants européens ont appelé dans une lettre ouverte, publié dans l'édition de samedi du Frankfurter Allgemeine Zeitung et d'autres médias, à la constitution d'un programme de financement pour la recherche d'un vaccin et de médicaments afin de traiter le nouveau coronavirus.

Leur appel intervient à l'occasion de la tenue lundi d'une conférence virtuelle mondiale promise par la Commission européenne avec un objectif initial de collecte de fonds de 7,5 milliards d'euros (8,2 milliards de dollars) pour la recherche sur le diagnostic, le traitement et les vaccins. "Les fonds que nous mobilisons mèneront à une coopération sans précédent dans le monde entre les scientifiques et les régulateurs, l'industrie et les gouvernements, les organisations internationales, les fondations et les représentants des soins de santé", peut-on ainsi lire. Parmi les autres signataires figurent le président Français Emmanuel Macron, le Premier ministre italien Giuseppe Conte, la Première ministre norvégienne Erna Solberg, le président de l'UE Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La conférence vise à mettre en commun les ressources mondiales pour mettre au point des vaccins et des médicaments et des tests pour lutter contre le virus. Lorsque des médicaments et des tests seront trouvés, ils devront être mis à disposition dans le monde entier à des prix abordables. Les 7,5 milliards d'euros seront principalement alloués aux organisations mondiales de santé reconnues. (Belga)