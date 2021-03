Dès ce lundi, les hôpitaux du pays passent en phase 1B: voici ce que ça implique

Le nombre de nouvelles contaminations repart à la hausse, avec 3.867 nouveaux cas détectés en moyenne par jour entre le 12 et le 18 mars (+42%) selon les données publiées lundi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Il y a actuellement 2.247 patients Covid hospitalisés, dont 569 en soins intensifs.

Les hôpitaux belges sont priés de passer en phase 1B dès ce lundi 22 mars. La moitié des lits en soins intensifs doivent être dédiés aux patients Covid, et des soins non-urgents doivent pouvoir être reportés. Jean-Christophe Goffard, responsable unités Covid à l'hôpital Erasme, estime que l'établissement est prêt. "La direction a transmis aux autres services la consigne d'identifier tout ce qui pourrait être déprogrammé sans causer de risque aux patients. Mais nous espérons ne pas devoir le faire si la situation reste stable. Il faut savoir que depuis 3 jours, nous n'avons plus d'augmentation, au prix d'un turn-over conséquent dans les salles Covid, où les patients rentrent et sortent assez vite. Et donc, on peut espérer rester sur un plateau, sans en être certains, évidemment."