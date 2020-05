Coronavirus - Maasmechelen Village testera la température des visiteurs avec des caméras thermiques

(Belga) Les consommateurs seront à nouveau admis au centre commercial Maasmechelen Village en province de Limbourg lundi mais seront d'abord soumis à un contrôle de température à l'aide de caméras thermiques à l'entrée.

"Nous employons des caméras thermiques pour scanner à distance. Lorsque nous constatons une température supérieure à 38°C, nous invitons le client dans notre salle d'attente pour un deuxième contrôle, à l'aide d'un scanner à main", explique Maasmechelen Village sur son site internet. "Malheureusement, toute personne affichant une température supérieure à 38°C ne sera pas autorisée à entrer dans Maasmechelen Village", poursuit la communication. Le centre commercial précise que le système est "non invasif" et peut être utilisé "en toute sécurité par toutes les personnes, y compris les bébés et les enfants, les femmes enceintes et les personnes équipées d'un pacemaker". Pour garantir sa réouverture lundi, l'établissement prévoit une série d'autres mesures comme le respect de la distance sociale et des installations pour se désinfecter les mains, mais n'impose pas le port du masque. Le planning de nettoyage est renforcé et la restauration ne sera disponible qu'à emporter. (Belga)