Coronavirus - Maron: "Il eut fallu un plan d'action épidémique pour les maisons de repos"

(Belga) "Ce que je tire comme leçon de cette crise, c'est qu'il n'existait pas de plan d'action pour faire face à une telle épidémie dans les maisons de repos et, en général, dans les secteurs sociaux", a déclaré le ministre de la Santé bruxellois Alain Maron (Ecolo) dans La Libre de samedi, faisant référence à la crise de Covid-19 qui a durement touché les maisons de repos.

"En cela, c'est une différence fondamentale par rapport aux hôpitaux, qui ont pu rapidement mettre en place une gestion de crise", a ajouté Alain Maron. "Et c'est vrai qu'il y a eu une lenteur à fournir du matériel de protection dans les maisons de repos. Il eut fallu un plan d'action épidémique dans les maisons de repos: soit un plan fédéral, sur lequel les Régions auraient pu avoir un vrai droit de tirage, soit un plan régional. Ce que nous n'avions pas. C'est notre péché originel." Le ministre de la Santé bruxellois constate, par ailleurs "qu'il y a eu une sous-évaluation de la crise dans les semaines qui ont précédé son déclenchement, pas seulement de la part du politique mais aussi de la part d'un grand nombre d'experts". Alain Maron a aussi déclaré dans son interview à La Libre qu'au 1er mai "90% des résidents ont été testés. Et les 13 dernières maisons de repos sur les 138 que compte la Région vont recevoir des "kits" d'ici dimanche pour que les tests soient faits au plus tard en début de semaine prochaine. Dans quelques jours, l'ensemble des tests auront été réalisés". (Belga)