Coronavirus - Nouvelle baisse du nombre de décès dans l'Etat de New York

Le nombre de décès dus au Covid-19 recensés dans l'État américain de New York est de nouveau en baisse. Sur les dernières 24h, 226 personnes sont décédées des suites d'une infection au SARS-Cov-2, a fait savoir lundi le gouverneur Andrew Cuomo lors de sa conférence de presse. Dimanche, M. Cuomo avait signalé 280 nouveaux décès.

Le nombre de cas de contaminations dans les hôpitaux a également diminué, tout comme le nombre de nouvelles infections. En tout, plus de 300.000 personnes ont été infectées par le coronavirus à New York et au moins 19.000 d'entre elles en sont décédées, selon des chiffres officiels. Lors de son point presse, Andrex Cuomo a exhorté les citoyens à porter des masques buccaux, à tout le moins lorsqu'ils se rapprochent sensiblement d'autres personnes. "Vous ne devez pas porter un masque pour vous-même, portez-le pour me protéger", a-t-il recommandé. "Personne n'a dit que vous deviez toujours porter ce masque, mais portez-le dans des situations où vous ne pouvez pas vous distancer." Plus de 19 millions de personnes vivent dans cet État américain, dont la moitié réside à New York City.